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Premier Lig'in gözdesi Uğurcan Çakır! Bir dev talip daha
Trabzonspor'un yıldız filebekçisi Uğurcan Çakır'ın taliplerinin ardı arkası kesilmiyor. İngiltere'den Manchester City, Everton, Liverpool ve Tottenham'ın talip olduğu 24 yaşındaki kaleci için bir Premier Lig devi daha devreye girdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
17 Mayıs 2020 Pazar 13:25
Güncelleme: 17.05.2020 13:39
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Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig'de güncel lider Trabzonspor'un bu sezonki başarılı grafiğinin arkasında yatan isimlerden bir tanesi hiç şüphesiz Uğurcan Çakır.
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Gösterdiği üst düzey performans ve yaptığı kritik kurtarışlarla birçok karşılaşmada bordo-mavili ekibi ipten alan Çakır, Avrupa devlerini peşine takmaya devam ediyor.
Özellikle Liverpool'un yoğun ilgi gösterdiği 24 yaşındaki kaleci için Premier Lig'den Tottenham, Manchester City ve Everton talip olurken, Serie A'dan Roma da devreye girmişti.
Uğurcan Çakır'ın son talibi ise yine İngiltere Premier Lig'den geldi. Bir başka milli yıldız Çağlar Söyüncü'nün formasını terlettiği Leicester City, Çakır'ı radarına aldı.
İngiliz basınında yer alan habere göre bordo-mavili file bekçisini yakın takibe alan City, transfer döneminde harekete geçmeye hazırlanıyor.