Premier Lig'in gözdesi Uğurcan Çakır! Bir dev talip daha

Trabzonspor'un yıldız filebekçisi Uğurcan Çakır'ın taliplerinin ardı arkası kesilmiyor. İngiltere'den Manchester City, Everton, Liverpool ve Tottenham'ın talip olduğu 24 yaşındaki kaleci için bir Premier Lig devi daha devreye girdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)