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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Obi Mikel Meksika’ya

Covid-19 salgınını bahane ederek ile sözleşmesini fesheden 'e Monterrey ve Tigres talip oldu.

Covid-19 salgınını bahane ederek ile sözleşmesini fesheden Obi Mikel'e Monterrey ve Tigres talip oldu. basını, iki kulübün tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için teklif yapmaya hazırlandığını duyurdu. 33 yaşındaki 'li eski yıldızın bonservisinin elinde olmasının cazibesini artırdığı kaydedildi.
  1. 14.5.2020
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