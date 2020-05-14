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14 Mayıs 2020, Perşembe
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’un durumu iyi

Sörloth’un durumu iyi

golcü, Kovid-19 salgını öncesi ligde oynadığı sakatlık yaşamış sonrasında ise ülkesine gitmişti.

golcü, Kovid-19 salgını öncesi ligde oynadığı sakatlık yaşamış sonrasında ise ülkesine gitmişti. Dönüşte karantinaya alınan 'a teknik heyet özel program verdi. Başarılı oyuncunun sağ ayak bileğinin büyük ölçüde düzeldiği ve kısa süre içinde takıma katılacağı bildirildi
  1. 14.5.2020
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