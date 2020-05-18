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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Oğuz'a kanca

Oğuz'a kanca

Bordo-mavililer, sözleşmesi sezon sonu bitecek 27 yaşındaki savunmacıyı alarak kadro kalitesini artırmayı planlıyor. Oğuz transfere sıcak bakıyor.

, corona virüsü sebebiyle azalan gelirleri kontrol altında tutmak için transferde de ayağını yorganına göre uzatacak. Kadrosunu güçlendirmek isteyen bordo-mavililer bonservisi elinde olan 'a kanca attı. Bu sezon Denizlispor formasıyla başarılı bir performans gösteren 27 yaşındaki futbolcu ile prensipte anlaşıldı. Oğuz bu sezon 20 karşılaşmaya çıktı. Gol veya asist üretemedi. Sadece 3 sarı kart gördü. 1.85 boyundaki defans oyuncusunun da bu transferi çok istediği kaydedildi. Oğuz, "Yabancı sayısı azalırsa yerli futbolcular değer kazanacak. Ben de bundan faydalanmak istiyorum. Transferimi bu parametreye göre gerçekleştireceğim" diye konuştu.
  1. 18.5.2020
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