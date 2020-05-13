Trabzonspor'dan sürpriz transfer harekatı! Lorenzo Melgarejo... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
13 Mayıs 2020, Çarşamba
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'dan sürpriz harekatı! ...

Trabzonspor'dan sürpriz transfer harekatı! Lorenzo Melgarejo...

Kanatlara takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren , sürpriz bir ismi kadrosuna katabilir. Bordo-mavili ekibin, 'da forma giyen için harekete geçtiği öğrenildi.

'da sol kanata takviye için girişimler sürerken Rus ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki Paraguaylı yıldız isim için harekete geçildi.

Bu sezon 12 lig maçında forma giyen ve 1 gol atan oyuncu son 5 sezondur Rus temsilcisinin formasını giyiyordu. Yeni Asır'da yer alan habere göre geçtiğimiz dönemlerinde ismi ile de anılan oyuncunun imzaya yakın olduğu konuşuluyor.

Bordo-mavililer, sol kanat transferi için ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Borja Valle ve Zamalek forması giyen Achraf Bencharki ile de anılmıştı. ekibinin Melgarejo ile anlaşma sağlanamaması halinde bu iki isimden birini kadroya katacağı öne sürüldü.

  1. 13.05.2020
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