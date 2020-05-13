Trabzonspor'dan sürpriz transfer harekatı! Lorenzo Melgarejo...
Kanatlara takviye yapmak için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sürpriz bir ismi kadrosuna katabilir. Bordo-mavili ekibin, Spartak Moskova'da forma giyen Lorenzo Melgarejo için harekete geçtiği öğrenildi.
Trabzonspor'da sol kanata takviye için girişimler sürerken Rus ekibi Spartak Moskova ile sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki Paraguaylı yıldız isim Lorenzo Melgarejo için harekete geçildi.
Bu sezon 12 lig maçında forma giyen ve 1 gol atan oyuncu son 5 sezondur Rus temsilcisinin formasını giyiyordu. Yeni Asır'da yer alan habere göre geçtiğimiz transfer dönemlerinde ismi Fenerbahçe ile de anılan oyuncunun imzaya yakın olduğu konuşuluyor.
Bordo-mavililer, sol kanat transferi için Deportivo La Coruna ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Borja Valle ve Zamalek forması giyen Achraf Bencharki ile de anılmıştı. Karadeniz ekibinin Melgarejo ile anlaşma sağlanamaması halinde bu iki isimden birini kadroya katacağı öne sürüldü.
- 13.05.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor'dan sürpriz transfer harekatı! Lorenzo Melgarejo... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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