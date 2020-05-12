Son dakika: Trabzonspor corona virüsü test sonuçlarını duyurdu! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
12 Mayıs 2020, Salı
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Haberler Trabzonspor Trabzonspor corona virüsü test sonuçlarını duyurdu!

Son dakika: corona virüsü test sonuçlarını duyurdu!

Son dakika: Trabzonspor corona virüsü test sonuçlarını duyurdu!

Son dakika haberine göre: , futbolcu ve teknik heyete yapılan corona virüsü testlerinde hiçbir pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada "Dün futbolcu kadromuz ve teknik heyetimize yapılan COVID-19 testleri sonuçlanmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

  1. 12.05.2020
  2. Güncelleme: 12.05.2020 18:34
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