İşte Fırtına'nın yeni gözdesi!

Genç oyuncuların transferine öncelik veren Fırtına'nın yeni gözdesi Balıkesirsporlu Rahmi Anıl Başaran...

Fenerbahçe alt yapısından yetişen 21 yaşındaki forvet oyuncusu için bordo-mavililerin bir süredir kulübü ile temas halinde olduğu belirlendi.

Bu sezon Balıkesirspor formasıyla oynadığı 27 müsabakada 7 gol ve bir asistlik performans ortaya koyan yetenekli santrforun birçok maçının takip edildiği ve scoutların 'takımdaki rekabete önemli katkı yapar' raporu üzerine transferi için harekete geçildiği öğrenildi. Balıkesirspor'un oyuncu için ilk etapta yüksek rakamlar talep ettiği, görüşmelerin devam ettiği belirtildi.