İşte Fırtına'nın yeni gözdesi!
Fırtına, Balıkesirspor’un 21 yaşındaki forveti Rahmi Anıl Başaran’ın peşinde... Balıkesirspor'un oyuncu için ilk etapta yüksek rakamlar talep ettiği, görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
Genç oyuncuların transferine öncelik veren Fırtına'nın yeni gözdesi Balıkesirsporlu Rahmi Anıl Başaran...
Fenerbahçe alt yapısından yetişen 21 yaşındaki forvet oyuncusu için bordo-mavililerin bir süredir kulübü ile temas halinde olduğu belirlendi.
Bu sezon Balıkesirspor formasıyla oynadığı 27 müsabakada 7 gol ve bir asistlik performans ortaya koyan yetenekli santrforun birçok maçının takip edildiği ve scoutların 'takımdaki rekabete önemli katkı yapar' raporu üzerine transferi için harekete geçildiği öğrenildi. Balıkesirspor'un oyuncu için ilk etapta yüksek rakamlar talep ettiği, görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
- 10.5.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İşte Fırtına'nın yeni gözdesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.