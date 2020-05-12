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12 Mayıs 2020, Salı
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Virüs tanımadılar

Virüs tanımadılar

’da aranın ardından yapılan performans testlerinin en iyileri Pereira, Guilherme ve oldu.

Süper Lig'in 12 Haziran'da tekrar başlayacağının açıklanmasıyla 'da antrenmanlara yeniden start verilmişti. Teknik heyet, oyuncuların fiziksel durumlarını görebilmek için performans testleri uyguladı. Alınan sonuçlarda Joao Pereira, Guilherme ve 'in takım arkadaşlarına oranla fiziksel olarak daha hazır durumda olduğu görüldü. Antrenmanlardaki tempolarıyla dikkat çeken üç ismin, 'Evde Kal' döneminde bireysel idman programlarının yanı sıra özel çalışmalar yaparak formlarını korudukları öğrenildi. Teknik heyet, diğer futbolcuları da aynı seviyeye getirmek için yoğun çaba harcıyor. Yunus Emre SEL

DURMAK YOK
Fırtına bir günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kuvvet çalışmaları yapıp, ayak tenisi oynadı. Bazı futbolcuların ise salonda çalıştığı bildirildi. Bordo-mavili takım, çalışmalarını bugün de sürdürecek.

  1. 12.5.2020
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