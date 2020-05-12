Virüs tanımadılar

Süper Lig'in 12 Haziran'da tekrar başlayacağının açıklanmasıyla Fırtına'da antrenmanlara yeniden start verilmişti. Teknik heyet, oyuncuların fiziksel durumlarını görebilmek için performans testleri uyguladı. Alınan sonuçlarda Joao Pereira, Guilherme ve Hüseyin Türkmen'in takım arkadaşlarına oranla fiziksel olarak daha hazır durumda olduğu görüldü. Antrenmanlardaki tempolarıyla dikkat çeken üç ismin, 'Evde Kal' döneminde bireysel idman programlarının yanı sıra özel çalışmalar yaparak formlarını korudukları öğrenildi. Teknik heyet, diğer futbolcuları da aynı seviyeye getirmek için yoğun çaba harcıyor. Yunus Emre SEL

DURMAK YOK

Fırtına bir günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kuvvet çalışmaları yapıp, ayak tenisi oynadı. Bazı futbolcuların ise salonda çalıştığı bildirildi. Bordo-mavili takım, çalışmalarını bugün de sürdürecek.