Virüs tanımadılar
Fırtına’da aranın ardından yapılan performans testlerinin en iyileri Pereira, Guilherme ve Hüseyin Türkmen oldu.
Süper Lig'in 12 Haziran'da tekrar başlayacağının açıklanmasıyla Fırtına'da antrenmanlara yeniden start verilmişti. Teknik heyet, oyuncuların fiziksel durumlarını görebilmek için performans testleri uyguladı. Alınan sonuçlarda Joao Pereira, Guilherme ve Hüseyin Türkmen'in takım arkadaşlarına oranla fiziksel olarak daha hazır durumda olduğu görüldü. Antrenmanlardaki tempolarıyla dikkat çeken üç ismin, 'Evde Kal' döneminde bireysel idman programlarının yanı sıra özel çalışmalar yaparak formlarını korudukları öğrenildi. Teknik heyet, diğer futbolcuları da aynı seviyeye getirmek için yoğun çaba harcıyor. Yunus Emre SEL
DURMAK YOK
Fırtına bir günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kuvvet çalışmaları yapıp, ayak tenisi oynadı. Bazı futbolcuların ise salonda çalıştığı bildirildi. Bordo-mavili takım, çalışmalarını bugün de sürdürecek.
- 12.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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