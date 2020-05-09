Mikkel Duelund'dan Trabzonspor yanıtı! Transfer... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Genç yıldızdan Trabzonspor yanıtı! Transfer...

'dan yanıtı! ...

Mikkel Duelund'dan Trabzonspor yanıtı! Transfer...

'in 22 yaşındaki yıldız sol kanat oyuncusu 'un 'a olacağı yabancı basın tarafından iddia ediliyordu. Duelund, hesabından paylaştığı mesajla iddialara yanıt verdi.

Bu sezon yakaladığı başarılığı grafiği önümüzdeki sezon da sürdürmeyi planlayan , çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Alternatif bir kanat oyuncusu arayan bordo-mavili ekibin, 'de fazla şans bulamayan için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.

Kiev cephesinin Duelund'u satın alma opsiyonu ile bordo mavililere kiralamaya sıcak baktığı dile getirilmişti.

DUELUND'DAN AÇIKLAMA!

22 yaşındaki sol kanat, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili hesabından bir açıklamada bulundu.

Kiev'den ayrılmayacağını dile getiren genç yıldız, "Okuduğunuz her şeye inanmayın. Benim geleceğim Kiev'de" ifadelerini kullandı.

  1. 10.05.2020
  2. Güncelleme: 10.05.2020 00:38
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mikkel Duelund'dan Trabzonspor yanıtı! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA