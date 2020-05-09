Mikkel Duelund'dan Trabzonspor yanıtı! Transfer...
Dinamo Kiev'in 22 yaşındaki yıldız sol kanat oyuncusu Mikkel Duelund'un Trabzonspor'a transfer olacağı yabancı basın tarafından iddia ediliyordu. Duelund, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla iddialara yanıt verdi.
Bu sezon yakaladığı başarılığı grafiği önümüzdeki sezon da sürdürmeyi planlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Alternatif bir kanat oyuncusu arayan bordo-mavili ekibin, Dinamo Kiev'de fazla şans bulamayan Mikkel Duelund için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.
Kiev cephesinin Duelund'u satın alma opsiyonu ile bordo mavililere kiralamaya sıcak baktığı dile getirilmişti.
DUELUND'DAN AÇIKLAMA!
22 yaşındaki sol kanat, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.
Kiev'den ayrılmayacağını dile getiren genç yıldız, "Okuduğunuz her şeye inanmayın. Benim geleceğim Kiev'de" ifadelerini kullandı.
- 10.05.2020
- Güncelleme: 10.05.2020 00:38
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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