Trabzonspor'dan Cenk Özkacar'a kanca!

Fırtına son olarak Altay'ın genç stoperi Cenk Özkacar'a kanca attı. 19 yaşındaki futbolcunun kontratı sezon sonu bitiyor. Cenk'in de kariyerine Trabzonspor'da devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bordo-mavililer geçen sezon da bir başka İzmir temsilcisi Altınordu'nun gençleri Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz'ü almıştı.