Trabzonspor'dan Cenk Özkacar'a kanca!
Trabzonspor bir süredir takımın hem bütçesini hem de yaşını düşürmek için çabalıyor. Bunda büyük oranda başarılı olan Karadeniz temsilcisi bu yönde hamlelerini sürdürüyor.
Fırtına son olarak Altay'ın genç stoperi Cenk Özkacar'a kanca attı. 19 yaşındaki futbolcunun kontratı sezon sonu bitiyor. Cenk'in de kariyerine Trabzonspor'da devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bordo-mavililer geçen sezon da bir başka İzmir temsilcisi Altınordu'nun gençleri Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz'ü almıştı.
- 9.5.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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