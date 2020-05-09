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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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'dan Cenk Özkacar'a kanca!

Trabzonspor'dan Cenk Özkacar'a kanca!

bir süredir takımın hem bütçesini hem de yaşını düşürmek için çabalıyor. Bunda büyük oranda başarılı olan temsilcisi bu yönde hamlelerini sürdürüyor.

Fırtına son olarak Altay'ın genç stoperi Cenk Özkacar'a kanca attı. 19 yaşındaki futbolcunun kontratı sezon sonu bitiyor. Cenk'in de kariyerine 'da devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi. Bordo-mavililer geçen sezon da bir başka temsilcisi Altınordu'nun gençleri Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz'ü almıştı.

  1. 9.5.2020
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