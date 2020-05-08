Trabzonspor çalışmalara başladı! İşte antrenmandan görüntüler... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Galeri Trabzonspor çalışmalara başladı! İşte antrenmandan görüntüler...

Trabzonspor çalışmalara başladı! İşte antrenmandan görüntüler...

Son dakika corona virüsü haberleri... Corona virüsü tedbirleri kapsamında çalışmalarını bir süredir gruplar halinde sürdüren Trabzonspor, uzun bir aranın ardından takım halindeki ilk çalışmasını bugün gerçekleştirdi. İşte antrenmandan görüntüler...
8 Mayıs 2020 Cuma 13:44 Güncelleme: 08.05.2020 13:47
Trabzonspor çalışmalara başladı! İşte antrenmandan görüntüler...

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada antrenmanların iptal edilmesinden dolayı bireysel çalışmalarını evlerinde sürdüren Trabzonspor'da futbolcular, geçtiğimiz günlerde antrenman sahalarına dönüş yapmıştı.

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Trabzonspor çalışmalara başladı! İşte antrenmandan görüntüler...

Pandeminin ardından ilk çalışmasını 4 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştiren Trabzonspor, öncelikle gruplar halinde başladığı çalışma sürecinden sonra bugün takım halinde çalışmalara başladı.

Trabzonspor çalışmalara başladı! İşte antrenmandan görüntüler...

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yağmur altında yapılan çalışmada bordo-mavililer, taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Trabzonspor çalışmalara başladı! İşte antrenmandan görüntüler...

TEMPOYU YÜKSELTİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, ayrıca tempoyu da yükseltiyor. Gruplar halinde çalışma döneminden sonra takım halinde çalışmalarını sürdürecek olan bordo-mavililer, günde çift antrenman uygulayacak.

İşte antrenmandan kareler...

Trabzonspor çalışmalara başladı! İşte antrenmandan görüntüler...
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