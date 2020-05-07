Abdülkadir Ömür'den transfer açıklaması!

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür, kulüp dergisine konuştu. 20 yaşındaki futbolcu sezonu çifte kupayla tamamlamak istediklerini belirtti. Genç kanat oyuncusu "Ligde lider durumdayız. Hem ofansif hem de defansif anlamda çok iyi bir kadroya sahibiz. Şampiyon olabilecek kapasitemiz var. Bunun hayalini hep kurduk. Antrenmanlardan önce hem hocamız hem de kaptanımız bunu belirtiyor. Şampiyonluğa yakınız. Kupada Fenerbahçe'yi ilk maçta yendik. Orada da hedefimiz var. Şampiyonluğu çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TEKLİFLER GURUR VERİCİ

Abdülkadir Ömür, hakkında çıkan transfer haberlerinin kendisini mutlu ettiğini söyledi. 20 yaşındaki futbolcu "Adımın Avrupa'nın büyük kulüpleriyle anılması gurur verici. Özellikle sezon başı benim için oldukça hareketli geçmişti. Başkanımızla da görüşmeler yapıyorduk. Birçok teklif geldi. Hem kulübüme para kazandırıp hem de ülkemi yurt dışında temsil etmek istiyorum. Bu yıl burada kaldım, gelecek yıl ne olur bilemeyiz. Teklifler beni mutlu ediyor. Bize izin verecek olan başkanımızdır. Kendisinin izni olmadan bir yere gidemeyiz" dedi.

3 MAÇ SAKAT OYNAMIŞIM

"AEK maçında kafaya çıkıp yere düştüğümde dizimden ses geldi. O an kötü bir şey olduğunu hissetmiştim. Aslında bu sakatlıktan 3 maç önce benzer bir travma yaşamıştım ama doktorlarımız durumu anlamamıştı. Haberi aldığımda babamı aradım. Hem ben hem de ailem duruma çok üzülmüştük ama biz İslam'ı en iyi şekilde yaşamaya gayret gösteren ve Müslümanlığı insanlığa yaymaya çalışan örnek aile olmaya çalışıyoruz. Dua ile aştık."

DUYGUSAL İNSANLARIZ

"20 yaşındayım ve kendimi geliştirebileceğim başka noktalar da var. Trabzonspor'da oynarken sizlerin de takdir ettiği gibi bazı saha dışı problemlerden dolayı kendimizi tam olarak sahaya veremiyoruz. Küçük bir şeyden bile etkilenen bir topluluğa sahibiz. Bunu atlatabilirsek gerçek Abdülkadir'i yurt dışında sergileyeceğimi düşünüyorum"

HAYALLERİM GERÇEKLEŞTİ

"13-14 yaşlarında top toplayıcılık yaptım. O zamanlar maçlar Avni Aker'deydi. İlk kez hocamız Salim Doğan bize top toplayıcılık yapacağımızı söyledi. Oyuncuları yakından göreceğimiz için heyecanlıydık. Hedefim önce A takıma çıkmaktı. Bunu başardığım için mutluyum. Şimdi sırada şampiyonluk var. Umarım bunu da gerçekleştiririm"

DOĞA İÇİN DERS ALMALIYIZ

"Umarım bu koronavirüs en kısa sürede sona erer ve futbol devam eder. İnsanlar evlerine çekilince hayvanlar özgürce hareket etmeye, doğa kendini yenilemeye başladı. Bizler doğayı hor kullanıyoruz. Şimdi karantina sonrası daha duyarlı olmalıyız"

BARCELONA'YI İSTERİM

"Barcelona Kulübü hayranıyım. Bu nedenle yapılan yakıştırmalar beni mutlu ediyor. Oyuncularından, oyun sistemlerine kadar çok beğendiğim bir kulüp. Umarım ileride orada oynayabilirim"

HÜSEYİN HOCAYA SEVİNDİM

"Hüseyin Çimşir'in teknik direktörümüz olmasına çok sevindim. Çok iyi ve düzgün bir insan. Taktiksel olarak takıma önemli katkıları var. Bu yolda bizimle birlikte yürüyor. Bana 'Sen daha iyi bir oyuncu tekniğine sahipsin. Bunu dışarıya çıkartamıyorsun. Saha içinde rahat ol. Sen kendini ne kadar rahat hissedersen, takıma da o kadar rahat hissettirirsin' diyerek bana öz güven aşılıyor"

MESSİ GİBİSİ GELMEZ"

Messi yüzünden mevkimi değiştirdim. Orta sahada oynuyordum sonra sağ ve sol açık oynamaya başladım. Sol ayaklı olduğum ve onun gibi top sürüp pas attığım için ona benzetiyorlar sanırım. Onun kadar iyi bir futbolcu bir daha gelir mi bilemeyiz ama ona benzetilmek güzel. Yaşanılması zor bir hayal belki ama ben orada oynama hayalini her zaman kuruyorum"

UĞURCAN-SÖRLOTH ÇOK KATKI VERDİLER

"Ben ve Uğurcan abi bu takımın en eskilerindeniz. Geçmişte kendisine her zaman Türkiye'nin en iyi kalecisi olacağını söylerdim. Sörloth'tan bu kadarını beklemiyorduk. Kendisini burada ispatladı, takımımıza önemli maçlar kazandırdı. İnanılmaz bir sezon geçiriyor. Uğurcan abi de Sörloth da çok iyi katkı verdiler"