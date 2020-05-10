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10 Mayıs 2020, Pazar
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Uğurcan ile

Uğurcan ile çeyrek finale

ve beinSport’un iş birliğiyle düzenlenen E-Futbol Turnuvası’nda , BtcTürk ’dan ile oynadığı müsabakayı 2-1 kazanarak yükseldi. Çakır’ın takımının gollerini 57. dakikada Sörloth ve 78. dakikada Ekuban attı.

ve beinSport'un iş birliğiyle düzenlenen E-Futbol Turnuvası'nda , BtcTürk 'dan ile oynadığı müsabakayı 2-1 kazanarak yükseldi. Çakır'ın takımının gollerini 57. dakikada Sörloth ve 78. dakikada Ekuban attı.
  1. 10.5.2020
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