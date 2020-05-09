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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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'' olsun ''

''Geçmiş olsun Fenerbahçe''

Bordo-mavililer, bir çalışanında corona virüsüne rastlanan için olsun mesajı yayımlandı.

Twitter adresinden "Değerli ailesi, bir çalışanınızda COVİD-19 testinin pozitif çıktığını diğer çalışanınızda belirtiler olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

  1. 9.5.2020
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