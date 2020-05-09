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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Abdülkadir Ömür: Tarihin en iyisiyiz

Abdülkadir Ömür: Tarihin en iyisiyiz

'un genç ismi Abdülkadir Ömür, lig tarihinin en iyi ofansif kadrosuna sahip olduklarını söyledi. Yıldız isimleri tek tek sayıp “Rakiplerin işi zor” dedi.

ekibinin genç yıldızı Abdülkadir Ömür, tarihinin en güçlü hücum hattına sahip olduklarını ifade etti. 20 yaşındaki futbolcu "Şu ana kadar ligin en skorer takımı olmamız sürpriz değil. Sosa, Guilherme, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth bir de ben varım. Bu hattı durdurmak neredeyse imkansız. Ayrıca yedeklerde de çok değerli futbolcularımız mevcut. Bu nedenle rakiplerin işi kolay değil" ifadelerini kullandı. Trabzonpor 59 golle ligin en skorer ekibi. Onları 9 gol geriden takip ediyor. Fırtına ezeli rakiplerine ise fark attı. Üçüncü 'ın 44, beşinci 'ın 40, yedinci 'nin ise 46 golü bulunuyor.

  1. 9.5.2020
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