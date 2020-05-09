Abdülkadir Ömür: Tarihin en iyisiyiz

Karadeniz ekibinin genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Süper Lig tarihinin en güçlü hücum hattına sahip olduklarını ifade etti. 20 yaşındaki futbolcu "Şu ana kadar ligin en skorer takımı olmamız sürpriz değil. Sosa, Guilherme, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth bir de ben varım. Bu hattı durdurmak neredeyse imkansız. Ayrıca yedeklerde de çok değerli futbolcularımız mevcut. Bu nedenle rakiplerin işi kolay değil" ifadelerini kullandı. Trabzonpor 59 golle ligin en skorer ekibi. Onları 9 gol geriden Başakşehir takip ediyor. Fırtına ezeli rakiplerine ise fark attı. Üçüncü Galatasaray'ın 44, beşinci Beşiktaş'ın 40, yedinci Fenerbahçe'nin ise 46 golü bulunuyor.