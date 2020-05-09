Abdülkadir Ömür: Tarihin en iyisiyiz
Trabzonspor'un genç ismi Abdülkadir Ömür, lig tarihinin en iyi ofansif kadrosuna sahip olduklarını söyledi. Yıldız isimleri tek tek sayıp “Rakiplerin işi zor” dedi.
Karadeniz ekibinin genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Süper Lig tarihinin en güçlü hücum hattına sahip olduklarını ifade etti. 20 yaşındaki futbolcu "Şu ana kadar ligin en skorer takımı olmamız sürpriz değil. Sosa, Guilherme, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth bir de ben varım. Bu hattı durdurmak neredeyse imkansız. Ayrıca yedeklerde de çok değerli futbolcularımız mevcut. Bu nedenle rakiplerin işi kolay değil" ifadelerini kullandı. Trabzonpor 59 golle ligin en skorer ekibi. Onları 9 gol geriden Başakşehir takip ediyor. Fırtına ezeli rakiplerine ise fark attı. Üçüncü Galatasaray'ın 44, beşinci Beşiktaş'ın 40, yedinci Fenerbahçe'nin ise 46 golü bulunuyor.
- 9.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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