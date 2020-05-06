Trabzonspor Sörloth'un karantinadan çıktığını duyurdu - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Sörloth açıklaması!

Sörloth'un karantinadan çıktığını duyurdu

Trabzonspor Sörloth'un karantinadan çıktığını duyurdu

, 'ten 'ye geldiği için bir süredir karantinada olan golcü oyuncu 'un bu süreci tamamladığını duyurdu.

Corona virüsü nedeniyle lige verilen ara sonra ülkesi 'e giden Trabzonsporlu yıldız 14 gün önce 'ye dönmüştü. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Sörtloth'un karantina sürecinden çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

22 Nisan tarihinde Norveç'ten Trabzon'a dönen oyuncumuz Alexander Sörloth'un Sağlık Bakanlığı tarafından mecburi tutulan 14 günlük karantina süreci tamamlanmıştır.

haberin devamı

  1. 06.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor Sörloth'un karantinadan çıktığını duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA