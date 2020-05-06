Trabzonspor Sörloth'un karantinadan çıktığını duyurdu

Türkiye'ye dönmesinin ardından yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 14 günlük karantina sürecini bir yurtta geçiren Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Sörloth, "Norveç halkı Türkiye'nin salgınla mücadelesini başarılı buluyor" ifadelerini kullandı. İşte tüm açıklamaları...