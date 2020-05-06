Trabzonspor Sörloth'un karantinadan çıktığını duyurdu
Trabzonspor, Norveç'ten Türkiye'ye geldiği için bir süredir karantinada olan golcü oyuncu Alexander Sörloth'un bu süreci tamamladığını duyurdu.
Corona virüsü nedeniyle lige verilen ara sonra ülkesi Norveç'e giden Trabzonsporlu yıldız Alexander Sörloth 14 gün önce Türkiye'ye dönmüştü. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Sörtloth'un karantina sürecinden çıktığı bildirildi.
Kulüpten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
22 Nisan tarihinde Norveç'ten Trabzon'a dönen oyuncumuz Alexander Sörloth'un Sağlık Bakanlığı tarafından mecburi tutulan 14 günlük karantina süreci tamamlanmıştır.
- 06.05.2020
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