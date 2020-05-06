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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Hazır döndüler

Hazır döndüler

önceki gün idmanlara başlamıştı. Oyuncuların zinde ve hırslı dönmeleri ’i memnun etti.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü sebebiyle 'e de ara verilmişti. Sezonun devam etme ihtimaline karşılık oyuncularını önceki gün ilk kez tesislerde antrenmana çıkarmıştı. Evde kaldıkları dönemde oyunculara koşu bisikletleri yollayan bordo-mavili kulüp, her futbolcu için fizyoterapistlerine özel program hazırlatmıştı. Önceki gün sahaya çıkan oyuncuların evde kaldıkları bu zorlu dönemde kulübün hazırladığı bu programa harfiyen uydukları gözlendi. Futbolcuların sürekli evde olmalarına rağmen ciddi manada kilo almadıkları ve sahalara formda döndükleri kaydedildi. Bu durum 'nın teknik direktörü 'i de bir hayli memnun etti.
  1. 6.5.2020
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