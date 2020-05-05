Ndiaye'den transfer çağrısı! ''Beni bırakın''
Trabzonspor'da kiralık oynayan Ndiaye, Stoke City yönetimine bir kez daha seslendi: Beni Trabzonspor’a satın. Futbolun keyfine Trabzon’da vardım.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, Osmanlıspor'dan eski öğrencisi Badou Ndiaye'yi devre arasında Trabzonspor'a kazandırmıştı. Senegalli futbolcu, Stoke City'de geçirdiği kötü günlerin ardından Karadeniz ekibinde kendini bulurken, kariyerini de burada sürdürmeyi hedefliyor. Fırtına, Stoke City yönetimi ile bonservis pazarlıklarına başladı ancak Ada ekibinin istediği 7 milyon euro'yu ödemeye yanaşmıyorlar. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Stoke'tan indirim isterken Badou Ndiaye de bordo-mavililere yardımcı oluyor. 29 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinin yönetimine bir kez daha seslendi ve "Beni Trabzonspor'a satın. Orada futbolun keyfine yeniden vardım. Kolaylık istiyorum" ifadelerini kullandı.
STOKE'TA İSTENMİYOR
Badou Ndiaye konusunda Stoke City yönetimi de ikilimde kalmış durumda. Galatasaray'dan 16 milyon euro'ya alınan Senegalli yıldızı 7 milyon euro'nun altına bırakmak istemiyorlar. Ancak taraftar onun Stoke'a ait olmadığını düşünüyor. Küme düşme hattında olan Stoke'ta yönetim maaş bütçesini düşürmek için Ndiaye ile bir şekilde yolları ayırmayı planlıyor.
- 5.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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