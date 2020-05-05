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05 Mayıs 2020, Salı
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Ndiaye'den transfer çağrısı! ''Beni bırakın''

Ndiaye'den transfer çağrısı! ''Beni bırakın''

'da kiralık oynayan Ndiaye, yönetimine bir kez daha seslendi: Beni Trabzonspor’a satın. Futbolun keyfine Trabzon’da vardım.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, 'dan eski öğrencisi Badou Ndiaye'yi devre arasında 'a kazandırmıştı. Senegalli futbolcu, 'de geçirdiği kötü günlerin ardından ekibinde kendini bulurken, kariyerini de burada sürdürmeyi hedefliyor. Fırtına, Stoke City yönetimi ile bonservis pazarlıklarına başladı ancak Ada ekibinin istediği 7 milyon euro'yu ödemeye yanaşmıyorlar. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Stoke'tan indirim isterken Badou Ndiaye de bordo-mavililere yardımcı oluyor. 29 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinin yönetimine bir kez daha seslendi ve "Beni Trabzonspor'a satın. Orada futbolun keyfine yeniden vardım. Kolaylık istiyorum" ifadelerini kullandı.

STOKE'TA İSTENMİYOR
Badou Ndiaye konusunda Stoke City yönetimi de ikilimde kalmış durumda. Galatasaray'dan 16 milyon euro'ya alınan Senegalli yıldızı 7 milyon euro'nun altına bırakmak istemiyorlar. Ancak taraftar onun Stoke'a ait olmadığını düşünüyor. Küme düşme hattında olan Stoke'ta yönetim maaş bütçesini düşürmek için Ndiaye ile bir şekilde yolları ayırmayı planlıyor.

  1. 5.5.2020
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