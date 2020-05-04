Bir dönem Trabzonspor'u çalıştıran Artvin Hopaspor Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu, bordo-mavili ekibin yıldız kalecisi Uğurcan Çakır ile ilgili konuştu. Öte yandan Tekelioğlu, Çakır'ın kendisine yaptığı Liverpool açıklamasını da duyurdu. İşte detaylar...