Bir dönem Trabzonspor'u çalıştıran Artvin Hopaspor Teknik Direktörü Sadi Tekelioğlu, bordo-mavili ekibin yıldız kalecisi Uğurcan Çakır ile ilgili konuştu. Öte yandan Tekelioğlu, Çakır'ın kendisine yaptığı Liverpool açıklamasını da duyurdu. İşte detaylar...
4 Mayıs 2020 Pazartesi 20:46
Güncelleme: 04.05.2020 20:53
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Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, bu sezon yaptığı kurtarışlarla ve aldırdığı kritik puanlarla takımın liderlik koltuğunda oturmasında büyük pay sahibi oldu.
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Gösterdiği üstün performans sonrası birçok kulüp yıldız file bekçisini takip altına alırken, en çok plana çıkan takım İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool oldu.
Geçmiş yıllarda Trabzonspor'da teknik direktörlük ve alt yapı kordinatörlüğü görevlerini yürüten Sadi Tekelioğlu, Uğurcan Çakır ile ilgili Ajansspor'a açıklamalarda bulunurken, Çakır'ın kendisine sarf ettiği Liverpool sözlerini duyurdu.
İŞTE SADİ TEKELİOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI
"Uğurcan için Trabzonspor'un gönlünden geçen 50 milyon Euro. Milan'ın kalecisine bakıyorum, sonra Uğurcan'a bakıyorum, sonra da diğer kalecilere bakıyorum."
"Uğurcan 50 milyon Euro etmeyecekse bu Uğurcan'ın suçu değil. Ülke futbolunun bu parayı etmemesiyle alakalı."