Trabzonspor 45 gün sonra sahada! İşte idmandan kareler....

Corona virüsü salgını nedeniyle 45 gündür çalışmalarını evlerinde sürdüren Trabzonsporlu futbolcular bugün itibarıyla gruplar halinde saha çalışmalarına başladı.

Bordo-mavili kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun hazırlamış olduğu Futbola Dönüş Öneri Protokolü'ndeki maddeler doğrultusunda birer saat aralıklarla 14.45'ten başlayarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen oyuncularımız üç grup halinde ve 8 futbolcudan oluşacak şekilde birer saat arayla aerobik dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi.

Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın yanı sıra karantina süreci devam eden Alexander Sörloth anntrenmanda yer almadılar.

Takımımız, yarın TFF Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nde belirtilen esasları dikkate alarak yine gruplar halinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.