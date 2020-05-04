Şampiyon Trabzonspor
ABD merkezli sosyal medya araştırma platformu San Baas Media'nın "Dünyanın en fanatik taraftarı kim" anketinde mutlu sona Trabzonspor ulaştı.
Yarı finalde Hindistan ekibi Kerala Blasters'ı yüzde 50.8'lik oyla eleyen Karadeniz ekibi, Beşiktaş ile şampiyonluk mücadelesi verdi. Dünya üzerinden 64 takımın yer aldığı turnuvada 'Türk finali' oldu. Toplam 454 bin 151 oy kullanıldı. Finalde Trabzonspor 50.7 oy alarak Beşiktaş'ı geçti ve şampiyonluğa uzandı. Boca Juniors üçüncü, Kerala Blasters dördüncü oldu.
- 4.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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