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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Şampiyon

Şampiyon Trabzonspor

ABD merkezli sosyal medya araştırma platformu San Baas Media'nın "Dünyanın en fanatik taraftarı kim" anketinde mutlu sona ulaştı.

Yarı finalde ekibi 'ı yüzde 50.8'lik oyla eleyen ekibi, ile şampiyonluk mücadelesi verdi. üzerinden 64 takımın yer aldığı turnuvada 'Türk finali' oldu. Toplam 454 bin 151 oy kullanıldı. Finalde 50.7 oy alarak Beşiktaş'ı geçti ve şampiyonluğa uzandı. üçüncü, Kerala Blasters dördüncü oldu.

  1. 4.5.2020
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