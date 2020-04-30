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30 Nisan 2020, Perşembe
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’te gündem Sörloth

Norveç’te gündem Sörloth

Gençlik ve 'nun karantinadaki 'u telefonla araması, 'te yankı buldu.

Gençlik ve 'nun karantinadaki 'u telefonla araması, 'te yankı buldu. Nettavisen gazetesi, 'un yıldız oyuncusunun Türk bakandan şaşırtıcı bir telefon aldığını yazdı. Muharrem Kasapoğlu'nun Sörloth'un sağlık durumu hakkında bilgi aldığını yazan gazete, 'nin tıpkı Sörloth'ta olduğu gibi yurt dışından gelenleri hasta olmasalar dahi 14 günlük karantina sürecine aldığını vurguladı.
  1. 30.4.2020
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