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28 Nisan 2020, Salı
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Kasapoğlu’ndan ’a telefon

Kasapoğlu’ndan Sörloth’a telefon

Gençlik ve , karantinadaki ve ’i arayarak durumları hakkında bilgi aldı.

Gençlik ve Dr. Mehmet , bakanlığına bağlı yurtlarda karantinada olan Trabzonsporlu Alexander Sörloht ile Westerlo'da kiralık oynayan Fenerbahçeli ile telefonda görüştü. Norveç'ten döndükten sonra Trabzon Ortahisar'daki Gülbahar Hatun öğrenci yurdunda karantina altına alınan ile 'deki Ahmet Ziyaüddin Yurdu'na yerleştirilen Berke Özer'i arayan , karantina süreçleri ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu, pek çok branşta, çok sayıda spor organizasyonun ertelendiğini hatırlatırken, bu günlerin kısa zamanda geçeceğine inandığını belirterek, "Virüsün yol açtığı fiziki ve psikolojik tahribatı hep birlikte aşacağız. Spor bu anlamda önemli bir şifa kaynağı" dedi.

  1. 28.4.2020
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