Kasapoğlu’ndan Sörloth’a telefon

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığına bağlı yurtlarda karantinada olan Trabzonsporlu Alexander Sörloht ile Westerlo'da kiralık oynayan Fenerbahçeli Berke Özer ile telefonda görüştü. Norveç'ten döndükten sonra Trabzon Ortahisar'daki Gülbahar Hatun öğrenci yurdunda karantina altına alınan Sörloth ile Gümüşhane'deki Ahmet Ziyaüddin Yurdu'na yerleştirilen Berke Özer'i arayan Bakan Kasapoğlu, karantina süreçleri ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu, pek çok branşta, çok sayıda spor organizasyonun ertelendiğini hatırlatırken, bu günlerin kısa zamanda geçeceğine inandığını belirterek, "Virüsün yol açtığı fiziki ve psikolojik tahribatı hep birlikte aşacağız. Spor bu anlamda önemli bir şifa kaynağı" dedi.