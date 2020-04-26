Ahmet Ağaoğlu: Bu durumu asla kabul edemeyiz
dedi Başkan Ağaoğlu, bazı başkanların dile getirdiği ‘Lig oynanmamış kabul edilsin’ sözlerine tepki gösterdi.
Bordo-mavili kulüp gelecek ayın başında yapılması planlanan Kulüpler Birliği toplantısında alınacak kararlara odaklandı... Yönetimin, buradaki tavrının liglerin devam etmesi yönünde olacağı belirtilirken aksi bir durumda ise tepkisini net bir şekilde ortaya koyacağı ifade edildi. Özellikle bazı kulüp başkanlarının, "Lig oynanmamış kabul edilsin" şeklindeki açıklamalarına başkan Ahmet Ağaoğlu çok sert tepki gösterdi. "Böyle bir durum kabul edilemez" diyen Ağaoğlu, "Bugüne kadar verilen emekler nasıl göz ardı edilebilir. Bilinçsizce kullanılan cümleler" ifadelerini kullandı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun aynı tepkisini Kulüpler Birliği'nin gerçekleştireceği toplantıda da muhataplarına karşı dile getireceği bildirildi.
- 26.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ahmet Ağaoğlu: Bu durumu asla kabul edemeyiz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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