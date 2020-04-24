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24 Nisan 2020, Cuma
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unutulmadı

Mustafa Çelik unutulmadı

'in 30. haftasında 0-0 biten maçının ardından kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren unutulmadı.

'in 30. haftasında 0-0 biten maçının ardından kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren unutulmadı. Siteden "Maçı kahvehanede izleyen 61 yaşındaki taraftarımız evine gelmiş, eşine 'Bizi yine şampiyon yapmayacaklar' dedikten kısa bir süre sonra fenalaşıp hayatını kaybetmişti. Rahmetle anıyoruz" denildi.


  1. 24.4.2020
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