2010-11'in 30. haftasında 0-0 biten Eskişehirspor maçının ardından kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Mustafa Çelik unutulmadı. Siteden "Maçı kahvehanede izleyen 61 yaşındaki taraftarımız evine gelmiş, eşine 'Bizi yine şampiyon yapmayacaklar' dedikten kısa bir süre sonra fenalaşıp hayatını kaybetmişti. Rahmetle anıyoruz" denildi.



