Trabzonspor'a teklif yağıyor! 3 yıldıza dev rakam
Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi... Bordo mavililer, sezon hücum hattındaki etkinliği ile damga vururken, Avrupa ve dünyada da yankı buldu. Aktarılan bilgilere göre Trabzonspor'lu Sörloth, Ekuban ve Nwakaeme'ye teklifler geldi. İşte rakamlar...
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor'a teklif yağıyor.
Sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace'tan iki yıllığına sadece 750 bin Euro'ya kiralanan Alexander Sörloth için 25-30 milyon Euro'luk astronomik rakamlar konuşulurken, Caleb Ekuban için de devler sıraya girdi.
Ganalı golcü için İskoçya'nın iki ezeli rakibi Celtic ve Rangers kapışırken, İtalya'dan da Lazio'nun transfer yarışında olduğu gelen haberler arasında.
Yeni Asır'ın haberine göre Karadeniz ekibinin, Ekuban için yaklaşık 10 milyon Euro gibi bir rakamı bonservis olarak belirlediği öğrenildi.
NWAKAEME'NİN BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Yönetim, Nwakaeme'yi de takımda tutmakta zorlanabilir. Nijeryalı oyuncu için sezon başında ismi açıklanmayan bir Çin ekibinden 6 milyon Euro'luk teklif geldiği duyurulurken, son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'in, 8 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti. Fırtına 31 yaşındaki oyuncu için de 13-14 milyon Euro'luk bedel biçti.
- 23.04.2020
- Güncelleme: 23.04.2020 13:48
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- Trabzonspor'a teklif yağıyor! 3 yıldıza dev rakam
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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