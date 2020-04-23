Son dakika: Trabzonspor'a teklif yağıyor! 3 yıldıza dev rakam - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
23 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'a teklif yağıyor! 3 yıldıza dev rakam

'a teklif yağıyor! 3 yıldıza dev rakam

Trabzonspor'a teklif yağıyor! 3 yıldıza dev rakam

'da son dakika gelişmesi... Bordo mavililer, sezon hücum hattındaki etkinliği ile damga vururken, Avrupa ve dünyada da yankı buldu. Aktarılan bilgilere göre Trabzonspor'lu , ve Nwakaeme'ye teklifler geldi. İşte rakamlar...

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan 'a teklif yağıyor.

Sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace'tan iki yıllığına sadece 750 bin Euro'ya kiralanan Alexander için 25-30 milyon Euro'luk astronomik rakamlar konuşulurken, Caleb için de devler sıraya girdi.

Ganalı golcü için İskoçya'nın iki ezeli rakibi Celtic ve Rangers kapışırken, İtalya'dan da Lazio'nun yarışında olduğu gelen haberler arasında.

Yeni Asır'ın haberine göre Karadeniz ekibinin, Ekuban için yaklaşık 10 milyon Euro gibi bir rakamı bonservis olarak belirlediği öğrenildi.

NWAKAEME'NİN BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Yönetim, Nwakaeme'yi de takımda tutmakta zorlanabilir. Nijeryalı oyuncu için sezon başında ismi açıklanmayan bir Çin ekibinden 6 milyon Euro'luk teklif geldiği duyurulurken, son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'in, 8 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti. Fırtına 31 yaşındaki oyuncu için de 13-14 milyon Euro'luk bedel biçti.

  1. 23.04.2020
  2. Güncelleme: 23.04.2020 13:48
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'a teklif yağıyor! 3 yıldıza dev rakam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA