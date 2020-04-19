Serdar’a kanca
Trabzonspor'un hücum hattını zenginleştirmek için Serdar Gürler ile de ilgilendiği ifade edildi. Göztepe'nin Huesca'dan kiraladığı oyuncu için Karadeniz temsilcisinin de devreye girdiği belirtildi. İspanyol kulübünün 600 bin euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Göztepe de 28 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak istiyor.
- 19.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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