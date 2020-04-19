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19 Nisan 2020, Pazar
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Serdar’a kanca

Serdar’a kanca

'un hücum hattını zenginleştirmek için ile de ilgilendiği ifade edildi. 'nin Huesca'dan kiraladığı oyuncu için temsilcisinin de devreye girdiği belirtildi. kulübünün 600 bin euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Göztepe de 28 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak istiyor.

'un hücum hattını zenginleştirmek için Serdar Gürler ile de ilgilendiği ifade edildi. 'nin Huesca'dan kiraladığı oyuncu için temsilcisinin de devreye girdiği belirtildi. kulübünün 600 bin euro bonservis bedeli istediği öğrenildi. Göztepe de 28 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak istiyor.
  1. 19.4.2020
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