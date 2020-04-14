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14 Nisan 2020, Salı
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'un efsaneleri:

Trabzonspor'un efsaneleri: Turgay Semercioğlu

'nin gelmiş geçmiş en iyi sağ beklerinden kabul edilir. forması altında 5 lig, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşarken, 35 kez de Türkiye A formasını sırtına geçirdi.

'nin gelmiş geçmiş en iyi sağ beklerinden kabul edilir. forması altında 5 lig, 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşarken, 35 kez de Türkiye A formasını sırtına geçirdi. A Milli Takım'da 27 kez aralıksız forma giyerek rekor kırdı. Günümüz sağ beklerine ışık tutan vizyonu ve performansıyla Trabzonspor efsaneleri arasına giren 2003- 04 sezonunda 5 maçlık da olsa Trabzonspor'un teknik direktörlüğünü yaptı.
  1. 14.4.2020
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