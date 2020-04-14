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14 Nisan 2020, Salı
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Obi Mikel an meselesi

Obi Mikel an meselesi

Bordo-mavili takım ile sözleşmesi karşılıklı fesheden 'in Botafogo ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

Bordo-mavili takım ile sözleşmesi karşılıklı fesheden 'in Botafogo ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. 32 yaşındaki ön liberonun talep ettiği rakamlar ile Botafogo'nun verdiği para arasında farklılıklar olduğu ancak temasların sürdüğü ve anlaşma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.
  1. 14.4.2020
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