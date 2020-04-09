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09 Nisan 2020, Perşembe
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Sörloth fastastik bir forvet

Sörloth fastastik bir forvet

Dortmund’un süper yıldızı Haaland Trabzonsporlu vatandaşına övgü yağdırdı: Bu sezon ’de gerçekten fantastik işler yapıyor. Onun için seviniyorum.

'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, 'da forma giyen vatandaşı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Haaland, 24 yaşındaki forvet için "Trabzonspor için önemli bir parça haline geldi. Fantastik işlere imza atıyor. Kendisiyle milli takımda vakit geçiriyorum. Bu sezon 'de gerçekten harika işler yapıyor. Onu bu şekilde başarılı görmek sevindirici" dedi. Genç yıldız ayrıca "Norveç'ten son zamanlarda birçok iyi oyuncu çıktı. Devamı da geliyor, benden daha genç oyuncular yetişiyor. Birçok yeteneğe sahipler. Eğer bu şekilde sıkı çalışmaya devam edersek güzel bir gelecek bizi bekliyor olacak" ifadesini de kullandı.

HER ALANDA ZİRVEDE

Sezon başında 'nin Kulübü'nden satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına 750 bin euro'ya kiralanan Alexander Sörloth, Trabzonspor'un ligdeki 26 karşılaşmasının tamamında forma giyerek 2 bin 270 dakika görev yaptı. Norveçli forvet, takımının en fazla süre alan oyuncusu olurken, çıktığı karşılaşmaların 15'inde rakip fileleri havalandırdı. Fırtına'nın en skorer ismi olan (19) 24 yaşındaki yıldız, ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer alırken 16 milyon euro'luk değeri ile de 'in zirvesinde.

NORVEÇ'İ SALLADI

Yönetimin takıma 2 Mayıs'a kadar izin vermesinin ardından şehirden ayrılan ilk isim Sörloth ile kaleci Erce Kardeşler oldu. 24 yaşındaki forvetin, Türkiye'nin havayolu ulaşımını yurtdışına kapatması nedeniyle Norveç hükümetinin tahsis ettiği özel uçakla ülkesine gitmesi ise büyük yankı uyandırdı. Özellikle sosyal medyada taraftarlar bu haber karşısında, "Ne de olsa o bir kral... Ülkesinde de kral gibi karşılanıyor" yorumlarını yaptılar.

  1. 9.4.2020
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