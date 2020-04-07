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07 Nisan 2020, Salı
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Doğan’dan Türkmen’e taş: Annesi yardım etti

Doğan’dan Türkmen’e taş: Annesi yardım etti

KOVID-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında tarafından hazırlanan videoyla taraftara ve vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulunularak, futbolculardan Doğan Erdoğan'ın yemek yaptığı video paylaşıldı.

KOVID-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında tarafından hazırlanan videoyla taraftara ve vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulunularak, futbolculardan Doğan Erdoğan'ın yemek yaptığı video paylaşıldı. "Mutfak Pasları" etiketiyle paylaşılan videoda, Erdoğan et sote ve makarna hazırladı. Daha önce kendisine mutfak pası atan Hüseyin Türkmen'in evde annesinden yardım aldığını söyleyen Erdoğan, kendisinin ise tek başına yaptığı belirtti. Doğan, mutfak pasını 'a atarak, "Şimdi Uğurcan Çakır, 'Sen dersin ben daha iyi yaparım. Ben bu işte ustayım.' O zaman çıkar yaparsın" dedi.
  1. 7.4.2020
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