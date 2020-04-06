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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Trabzonspor Fırtına'ya transfer müjdesi! Premier Lig'den geliyor

'a Nakamba müjdesi

Trabzonspor'a Nakamba müjdesi

’un renklerine bağlamak istediği Zimbabwe’li ön libero ’de oynama hayaline kavuştuğunu söyledi. 26 yaşındaki yıldız "Şimdi 'nde oynamak istiyorum" diyerek Trabzonspor'un ilgisine yeşil ışık yaktı. İşte tüm detaylar...

temsilcisi 'in ayrılığı sonrası 3 ismi gündemine almıştı. Ante Palaversa ve Frank Boya'ya göre potansiyeli çok daha yüksek olan 'yı isteyen bordo-mavililer oyuncunun maliyetini kara kara düşünüyordu. Bonservisi 'de küme düşme hattındaki 'da olan Zimbabwe'li futbolcu için kulübü 10 milyon euro'luk bir rakam belirlemişti. Trabzonspor kiralama formülünü düşünüyor. Oyuncuyla da temaslar olumlu.

HAYALLERİNİ SÜSLÜYOR
Fırtına'nın kanca attığı Marvelous Nakamba, Zimbabwe'nin Zimeye gazetesinden Fair Dziva'ya konuştu. Dziva "Nakamba'nın en büyük hayallerinden biri Premier Lig'de oynamaktı. Bunu gerçekleştirdi. 'nde de boy göstermek istediğini söyledi. Bunu gerçekleştirebileceği bir takıma gitmeyi çok istiyor" ifadelerini kullandı. Aston Villa, ligde 1 maç eksiğiyle küme düşme hattında. Championship'e gerilemeleri durumunda birçok önemli oyuncusuyla yolları ayıracak.

ALLAFRICA: ASTON VILLA TÜM TEKLİFLERİ DİNLİYOR
Dünyanın dört bir köşesinde Afrikalı oyuncularla ilgili haberler paylaşan AllAfrica sitesi de Trabzonspor'un Marvelous Nakamba transferinde şanslı olduğunu duyurdu. Haberde "Küme düşme hattındaki Aston Villa şimdiden bazı oyuncuları için teklifleri dinliyor. Bunlardan biri de Nakamba" ifadeleri kullanıldı.

  1. 6.4.2020
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