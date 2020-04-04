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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Çimşir ile yükselişte

Çimşir ile yükselişte

 yenilmeme serisinde de hem ligin tepesine yerleşti hem de 'nın zirvesini zorladı. Bordo-mavililer, majör ligler içerisinde 11 maçlık yenilmeme değeriyle sadece Lazio ve 'nin gerisinde kaldı. yandan tüm Avrupa'nın devam eden en büyük mağlup olmama serisine 'dan 26 maçla sahip.

yenilmeme serisinde de hem ligin tepesine yerleşti hem de 'nın zirvesini zorladı. Bordo-mavililer, majör ligler içerisinde 11 maçlık yenilmeme değeriyle sadece Lazio ve 'nin gerisinde kaldı. yandan tüm Avrupa'nın devam eden en büyük mağlup olmama serisine 'dan 26 maçla sahip.
  1. 4.4.2020
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