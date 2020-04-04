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04 Nisan 2020, Cumartesi
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Akyazı'da coşuyor

Akyazı'da coşuyor

'nda çıktığı 14 maçta 9 galibiyet alan bordo-mavililer, bu periyotta tam 50 net pozisyon yakaladı. Bu alanda ligin zirvesinde yer alan Fırtına, Opta'ya göre rakip ceza sahasında 385 kez topla buluştu. Gol beklentisi istatistiğinde de yüzde 32.8'lik oran ile zirvede yer alıyor. devi, hücum istatistikleriyle iç sahada öne çıkıyor.

Şenol Güneş Stadı'nda çıktığı 14 maçta 9 galibiyet alan bordo-mavililer, bu periyotta tam 50 net pozisyon yakaladı. Bu alanda ligin zirvesinde yer alan Fırtına, Opta'ya göre rakip ceza sahasında 385 kez topla buluştu. Gol beklentisi istatistiğinde de yüzde 32.8'lik oran ile zirvede yer alıyor. devi, hücum istatistikleriyle iç sahada öne çıkıyor.
  1. 4.4.2020
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