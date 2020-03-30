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30 Mart 2020, Pazartesi
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Çilingir

Çilingir Nwakaeme

'un Nijeryalı yıldızı Nwaekeme ‘Problem çözen’ bir oyuncu olduğunu bu sezon da ispatladı. 114 kez çalım denemesinde bulunup, 71’inde başarılı oldu.

ekibinin çilingir anahtarı Anthony . 31 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili ekibin hücumda sıkıştığı her anda sorumluluk aldı. Toplamda 114 kez rakiplerini çalımlayarak eksik bırakmaya çalıştı. Bunların 71'inde başarılı olarak farkını ortaya koydu. 'un ligde en skorer takım olmasında büyük payı bulunan tecrübeli ismin çalım yeteneği, bordo-mavililerin de önemli bir kozu. Nwakaeme sol kanatta adam eksilterek Karadeniz Fırtınasının gol yollarındaki sorunlarını bir bir ortadan kaldırıyor. Nwakaeme geride kalan 26 haftada 57 defa top kaptırarak belki bu kategoride en üst sırada yer alıyor ancak bunun sebebi de sorumluluk almaktan hiç kaçmaması.

  1. 30.3.2020
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