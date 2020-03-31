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31 Mart 2020, Salı
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Kaptan teftişte

Kaptan teftişte

Koronavirüs sebebiyle lige verilen arada kaptanı takım arkadaşlarıyla yakından ilgilenmeyi sürdürüyor.

Koronavirüs sebebiyle lige verilen arada kaptanı takım arkadaşlarıyla yakından ilgilenmeyi sürdürüyor. Arjantinli yıldız, bordo- mavili oyuncuları sık sık görüntülü şekilde arayarak durumlarını soruyor. 34 yaşındaki futbolcunun aldığı bu ekstra sorumluluk camiayı fazlasıyla memnun ediyor.
  1. 31.3.2020
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