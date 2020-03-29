Fetfatzidis yoklaması
Trabzonspor'da scout ekibinin ağına takılan 29 yaşındaki kanat oyuncusunun şartları inceleniyor. 1.68’lik ‘Yunan Messi’ için Çimşir’in raporu bekleniyor.
Karadeniz Fırtınası lige verilen arada boş durmuyor. Bordo-mavili ekibin scoutları, yönetime ve teknik heyete detaylı listeler yollamayı sürdürüyor.
Bu uzun listelerde göze çarpan isimlerden biri de Giannis Fetfatzidis. Kariyerini Aris'te sürdüren 29 yaşındaki futbolcunun transfer şartları da araştırılıyor. Yunan ekibinin ilk 11 oyuncularından olan Fetfa'nın bonservis bedeli 1 milyon euro. Kontratı gelecek sezon tamamlanacağı için bordomavililer bu rakamın yarısına işi bitirebileceklerini düşünüyor. 1.68'lik boyuyla 'Yunan Messi' lakabıyla tanınan Fetfa, Fenerbahçe'nin eski hocası Arthur Zico tarafından keşfedilmişti. Son kararı teknik direktör Hüseyin Çimşir verecek. O da olumlu rapor verirse transferi için kollar sıvanacak.
- 29.3.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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