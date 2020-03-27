Rakamların dili
Bordo-mavili takım Süper Lig'in 26 haftalık diliminde 53 puan topladı ve averajla Başakşehir'in önünde liderlik koltuğuna oturuyor. Fırtına birçok istatistikte ligin zirvesinde.
Bordo-mavili takım Süper Lig'in 26 haftalık diliminde 53 puan topladı ve averajla Başakşehir'in önünde liderlik koltuğuna oturuyor. Fırtına birçok istatistikte ligin zirvesinde.
Trabzonspor bu sezon ligde en çok korner atışını ise Kayserispor maçında kullandı. 14 kez köşe gönderine gelen Fırtına, en az korneri ise 2-2'lik Beşiktaş derbisinde attı: 2
6-2 kazanılan Kayserispor mücadelesinde Trabzonsporlu futbolcular, yüzde 90'lık bir pas başarısı yakaladı. En az pas trafiği ise 1-0 galip geldiği Alanyaspor ma- 53 14 çındaydı: Yüzde 68.
- 27.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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