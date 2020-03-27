Rakamların dili - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Rakamların dili

Rakamların dili

Rakamların dili

Bordo-mavili takım 'in 26 haftalık diliminde 53 puan topladı ve averajla 'in önünde liderlik koltuğuna oturuyor. Fırtına birçok istatistikte ligin zirvesinde.

Bordo-mavili takım 'in 26 haftalık diliminde 53 puan topladı ve averajla 'in önünde liderlik koltuğuna oturuyor. Fırtına birçok istatistikte ligin zirvesinde.

bu sezon ligde en çok korner atışını ise maçında kullandı. 14 kez köşe gönderine gelen Fırtına, en az korneri ise 2-2'lik derbisinde attı: 2

6-2 kazanılan Kayserispor mücadelesinde Trabzonsporlu futbolcular, yüzde 90'lık bir pas başarısı yakaladı. En az pas trafiği ise 1-0 galip geldiği ma- 53 14 çındaydı: Yüzde 68.

  1. 27.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rakamların dili haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN