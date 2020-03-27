Rakamların dili

Bordo-mavili takım Süper Lig'in 26 haftalık diliminde 53 puan topladı ve averajla Başakşehir'in önünde liderlik koltuğuna oturuyor. Fırtına birçok istatistikte ligin zirvesinde.

Trabzonspor bu sezon ligde en çok korner atışını ise Kayserispor maçında kullandı. 14 kez köşe gönderine gelen Fırtına, en az korneri ise 2-2'lik Beşiktaş derbisinde attı: 2

6-2 kazanılan Kayserispor mücadelesinde Trabzonsporlu futbolcular, yüzde 90'lık bir pas başarısı yakaladı. En az pas trafiği ise 1-0 galip geldiği Alanyaspor ma- 53 14 çındaydı: Yüzde 68.