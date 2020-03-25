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25 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Trabzonspor Transfer için karar! İşte Trabzonspor'un istediği yıldız

için transfer kararı! ...

Trabzonspor için transfer kararı! Achraf Bencharki...

Transferde son dakika gelişmesi... Sport.le360'ın aktardığı habere göre , Mısır'ın Zamalek takımında oynayayan 'ye talip oldu. 2022 tarihine dek kulübüyle sözleşmesi bulunan Fas'lı yıldızın, geleceğine yönelik son tercihini yaptığı duyuruldu! İşte o haber ve yaşananlar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Trabzonpsor için son dakika transfer gelişmesi... Bordo mavililerin, Mısır'ın Zamalek takımında forma giyen 'yi kadrosuna katmak istediği yazıldı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, bu sezon Afrika Süper Kupası ve Mısır Süper Kupası'ndaki olağanüstü performansı sonrasında, başta dahil olmak üzere bir çok kulüp, oyuncuyu radarına aldı.

AYRILACAĞI DÜŞÜNÜLÜYORDU

Achraf Bencharki'nin bu performansının ardından gelen transfer tekliflerini değerlendireceği ve takımından ayrılacağı düşünülüyordu. Ayrıca haberde, kulüp yetkililerinin oyuncuyu tutamayacağı görüşünde birleştiği aktarıldı.

SÖZLEŞMESİNİ TAMAMLAYACAK

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, Achraf Bencharki'nin Zamalek takımından ayrılmayacağı ve 2022'ye dek sözleşmesi bulunduğu takımında şu anlık oynamaya devam edeceği belirtildi.

SKORER KANAT

Achraf Bencharki, bu sezon toplamda çıktığı 21 müsabakada 9 gol üretirken 5 asiste imza atmıştı. Öte yandan yıldız futbolcu 1614 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü sergilemişti.

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  1. 25.03.2020
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