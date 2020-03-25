Trabzonsporlu futbolcular çalışmalarını evde sürdürecek
Trabzonsporlu futbolcular corona virüsü tehdidine karşı çalışmalarına evde devam edecek. Kulüpten yapılan açıklamada "A Takım futbolcularımız, teknik ekibimizin hazırladığı özel antrenman programı dahilinde çalışmalarını evlerinde sürdürmektedir."
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım futbolcularımız, teknik ekibimizin hazırladığı özel antrenman programı dahilinde çalışmalarını evlerinde sürdürmektedir. Futbolcularımız kendilerine tedarik edilen antrenman malzemeleriyle kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirmektedir" denildi.
- 25.03.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
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