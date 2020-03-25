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25 Mart 2020, Çarşamba
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futbolcular çalışmalarını evde sürdürecek

Trabzonsporlu futbolcular çalışmalarını evde sürdürecek

futbolcular corona virüsü tehdidine karşı çalışmalarına evde devam edecek. Kulüpten yapılan açıklamada "A futbolcularımız, teknik ekibimizin hazırladığı özel antrenman programı dahilinde çalışmalarını evlerinde sürdürmektedir."

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "A futbolcularımız, teknik ekibimizin hazırladığı özel antrenman programı dahilinde çalışmalarını evlerinde sürdürmektedir. Futbolcularımız kendilerine tedarik edilen antrenman malzemeleriyle kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirmektedir" denildi.

  1. 25.03.2020
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