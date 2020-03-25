Trabzonsporlu futbolcular çalışmalarını evde sürdürecek

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "A Takım futbolcularımız, teknik ekibimizin hazırladığı özel antrenman programı dahilinde çalışmalarını evlerinde sürdürmektedir. Futbolcularımız kendilerine tedarik edilen antrenman malzemeleriyle kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirmektedir" denildi.