Ahmet Ağaoğlu: Canımızı kurtaralım

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili ekibin başkanı koronavirüs sebebiyle ara verilen futbola ne zaman dönüleceğinin takvimini de açıkladı. Ağaoğlu önceliğin futbolda olmadığını söyledi. Karadeniz ekibinin başkanı "31 Mayıs itibarıyla sözleşmeleri sona erecek futbolcularımız var. Finansal zorluklar da var ancak bunlar hallolur. Öncelikle şu koronavirüs illetinden bir kurtulalım. Enerjimizi oraya yöneltelim. Süreci çok iyi yöneten bir Sağlık Bakanımız var. Bu virüsten en az hasarla çıkan ülke Türkiye olacaktır" dedi.

Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in ertelenme süreci devam ederken futbolcularla birlikte olduğunu ve hepsinin durumu soğukkanlılıkla karşıladığını söyledi. Ağaoğlu "Tüm tedbirleri aldık. Oyuncularımız evlerinde kalarak bireysel antrenmanlarını yapıyorlar. Sakat oyuncuların tedavisine kulüpte devam edilecek. Ardından salı günkü koronavirüs testini bekleyecekler. Bir tek Obi Mikel gitti. Başka gitmek isteyen oyuncu yok" diye konuştu.

İNGİLİZ BASINI MİKSER GİBİDİR

"İngiliz basınını yakından tanırım. Oradaki açıklamaların Obi Mikel'in ifadeleri olduğunu düşünmüyorum. İngiliz basını ortalığı karıştırmayı sever. Ailesi Londra'daydı ve kendisi ayrılmak istedi. Ben kimseye 'Tweeti kaldır' demedim. Zaten kendisi son maçın kadrosundaydı. Öyle bir durum olsa kadroda niye olsun ki"

PLAY-OFF NEREDEN ÇIKTI?

"Neden bilmiyorum, play-off bazı çevreler tarafından gündeme getiriliyor. 3 senaryo var denildi ama sadece 1 senaryo konuşuldu. O da ligin bitirilmesi. Zaten 8 hafta kalmış. 4 takımlı play-off'ta 6 maçı düşünürseniz, 8 maç hayli hayli oynanır. Play-off gündemde değil. Neden dile getirildi bilmiyorum"

SAYIN KOÇ İLE KONUŞTUM

"Fenerbahçe Basketbol Takımının bazı oyuncularında koronavirüs şüphesi var. Sayın Ali Koç ile konuştum. Yapabileceğimiz bir şey olup olmadığını sordum. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Hastanede, oyuncuların yanındaydı. Daha sonra konuşmak üzere telefonu kapattık."

SALI TEST ÇARŞAMBA İDMAN

"Liglerin 17-18 Nisan tarihlerinde yeniden başlaması öngörülüyor. Salı günü tüm futbolcular koronavirüs testinden geçirilecek. Oyuncularımızın testleri negatif çıkarsa çarşamba günü antrenmanların başlaması yönünde karar aldık"

GELİRLER SIFIR

"Şu an naklen yayın gelir iyok. Federasyondan aldığımız puanlar karşılığında elde ettiğimiz gelri yok. Bu hafta başında TS-Club mağazalarımızı kapattık. Şu anda gelir sıfır. Bu tüm kulüpler için geçerli. Sürekli karşılaştığımız bir durum olmadığı için derinlemesine aldığımız bir karar da yok"