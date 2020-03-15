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15 Mart 2020, Pazar
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Abdülkadir Ömür'den açıklaması!

Abdülkadir Ömür'den sakatlık açıklaması!

'in 26. haftasında 1-1 berabere sonuçlanan - karşılaşmasının 70. dakikasında yaşayarak oyunu terk eden Abdülkadir Ömür, son durumuyla alakalı konuştu.

'in 26. haftasında ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın 70. dakikasında bordo-mavili ekipte Abdülkadir Ömür, bir yaşadı. Oyuna devam edemeyen Ömür, 73. dakikada yerini Badou Ndiaye'ye bıraktı.

ÖMÜR'DEN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Maçın ardından sakatlığıyla alakalı konuşan milli futbolcu, "Daha önceden geçirdiğim sakatlıkla ilgili bir sorun yok. Başka bir yerde hissettiğim ağruıdan dolayı kendimi korumak için çıkmak zorunda kaldım. Yarın gerekli kontroller yapılacak" dedi.

  1. 15.03.2020
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