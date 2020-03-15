Abdülkadir Ömür'den sakatlık açıklaması!
Süper Lig'in 26. haftasında 1-1 berabere sonuçlanan Trabzonspor - Medipol Başakşehir karşılaşmasının 70. dakikasında sakatlık yaşayarak oyunu terk eden Abdülkadir Ömür, son durumuyla alakalı konuştu.
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın 70. dakikasında bordo-mavili ekipte Abdülkadir Ömür, bir sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen Ömür, 73. dakikada yerini Badou Ndiaye'ye bıraktı.
ÖMÜR'DEN SAKATLIK AÇIKLAMASI
Maçın ardından sakatlığıyla alakalı konuşan milli futbolcu, "Daha önceden geçirdiğim sakatlıkla ilgili bir sorun yok. Başka bir yerde hissettiğim ağruıdan dolayı kendimi korumak için çıkmak zorunda kaldım. Yarın gerekli kontroller yapılacak" dedi.
- 15.03.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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