Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sakatlandı
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i ağırladı. Dev karşılaşma 1-1 eşitlikle sona ererken, 70. dakikada bordo-mavililerin genç oyuncusu Abdülkadir Ömür sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Genç yıldız stattan böyle ayrıldı.
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