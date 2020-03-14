Sihirbaz hazır
Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'un Başakşehir ile oynayacağı mücadelede en güvenilen isimlerin başında geliyor. Şimdiden 10 gole ulaşan Karadeniz ekibinin yıldızı Başakşehir'i yeneceklerini söyledi. Başarılı kanat oyuncusu "Bir hedefimiz var. Bunu başarmak için de sahamızda 3 puanı almalıyız" dedi.
- 14.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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