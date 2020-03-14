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14 Mart 2020, Cumartesi
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Sihirbaz hazır

Sihirbaz hazır

, 'un ile oynayacağı mücadelede en güvenilen isimlerin başında geliyor. Şimdiden 10 gole ulaşan ekibinin yıldızı Başakşehir'i yeneceklerini söyledi. kanat oyuncusu "Bir hedefimiz var. Bunu başarmak için de sahamızda 3 puanı almalıyız" dedi.

Anthony Nwakaeme, 'un ile oynayacağı mücadelede en güvenilen isimlerin başında geliyor. Şimdiden 10 gole ulaşan ekibinin yıldızı Başakşehir'i yeneceklerini söyledi. kanat oyuncusu "Bir hedefimiz var. Bunu başarmak için de sahamızda 3 puanı almalıyız" dedi.
  1. 14.3.2020
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