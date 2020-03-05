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05 Mart 2020, Perşembe
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Maç günü tepkisi

Maç günü tepkisi

Başkan : 3 Cuma Alanya ile oynayacağımız maçın günü değişmeli. Çünkü arası sonrasına denk geliyor ve 10 tane milli oyuncumuz var.

devinden Futbol Federasyonu'na maç günü tepkisi... Özellikle Trabzonspor'un ile 3 Cuma günü oynayacağı müsabakanın arası sonrasına denk gelmesiyle ilgili Başkan Ahmet , şunları söyledi: "Milli maç arasından sonra cuma günü Alanya maçını koymuşlar. Federasyonla görüştüğümüz zaman, 'Yayıncı kuruluşun isteği doğrultusunda' dediler. Bizim 10 tane milli oyuncumuz var. Bunlardan biri Gana, diğeri 'dan gelecek. Herhalde Novak maç saatine Alanya'da ya olur ya olmaz. Bu planlamayı yaparken ne düşündüklerini anlamakta zorlanıyorum. topu yayıncı kuruluşa attı, yayıncı kuruluştan da şu ana kadar muhatap bulamadık. Ama kesinlikle bu maçın gününün değişmesi lazım. Bunlar hoş şeyler değil. Bunların ince hesaplanması lazım. Umut ediyorum ki vermiş oldukları karardan bir an önce dönerler."

  1. 5.3.2020
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