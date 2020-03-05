Karadeniz devinden Futbol Federasyonu'na maç günü tepkisi... Özellikle Trabzonspor'un Alanyaspor ile 3 Nisan Cuma günü oynayacağı müsabakanın milli maç arası sonrasına denk gelmesiyle ilgili Başkan Ahmet Ağaoğlu, şunları söyledi: "Milli maç arasından sonra cuma günü Alanya maçını koymuşlar. Federasyonla görüştüğümüz zaman, 'Yayıncı kuruluşun isteği doğrultusunda' dediler. Bizim 10 tane milli oyuncumuz var. Bunlardan biri Gana, diğeri Meksika'dan gelecek. Herhalde Novak maç saatine Alanya'da ya olur ya olmaz. Bu planlamayı yaparken ne düşündüklerini anlamakta zorlanıyorum. TFF topu yayıncı kuruluşa attı, yayıncı kuruluştan da şu ana kadar muhatap bulamadık. Ama kesinlikle bu maçın gününün değişmesi lazım. Bunlar hoş şeyler değil. Bunların ince hesaplanması lazım. Umut ediyorum ki vermiş oldukları karardan bir an önce dönerler."