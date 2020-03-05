Büyük oynuyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Trabzonspor, "İstanbul'un üç büyükleri"ne karşı geçit vermiyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı son dönemlerde aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Karadeniz ekibi, rakipleriyle yaptığı son 12 maçta sadece 1 kez yenildi. Bordo-mavililer, 6 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 5 maçta ise rakipleriyle berabere kaldı. Trabzonspor, 2018-2019 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 4-0, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Fenerbahçe deplasmanından 1-1, Beşiktaş deplasmanından da 2-2'lik beraberlikle dönen bordo-mavililer, tek yenilgisini Galatasaray karşısında İstanbul'da 3-1'lik sonuçla yaşadı.



2020'DE MAĞLUBİYETİ UNUTTU

Bordo-mavili takım, 2010-2011'deki Şenol Güneş döneminin ardından aynı sezon içerisinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 8 sezon sonra yenme başarısı da gösterdi. Karadeniz devi, bu sezon söz konusu rakipleri karşısında 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlup olmadı. Trabzonspor, ligin ilk yarısında Fenerbahçe ile deplasmanda, Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalırken, evinde Beşiktaş'ı 4-1'lik sonuçla geçti. Bordo-mavililer, ikinci yarıda oynadığı ilk büyük maçta da Fenerbahçe karşısında sahadan 2-1 galip ayrılarak zirve yarışında önemli bir 3 puan daha elde etti. Beşiktaş deplasmanından 2-2'lik sonuçla dönen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda sarı-lacivertli takımı yine 2-1'lik sonuçla geçti.



8 SEZON SONRA BAŞARDI

Bordo-mavili takım, 2010-2011'deki Şenol Güneş döneminin ardından aynı sezon içerisinde ezeli rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye 8 sezon sonra yenilmedi. Trabzonspor bu dönem rakipleriyle oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik almayı başardı, son derece başarılı bir performans sergiledi.



SOYUNMA ODASINDA COŞKU YOKTU

2-1 kazanılan Fenerbahçe derbisi sonrası soyunma odasında oyuncuların yüzü gülse de coşku yoktu. Fenerbahçe'den gol yemenin üzüntüsünü yaşayan futbolcular teknik direktör Hüseyin Çimşir'in yaptığı teşekkür konuşması sonrası, ligde de kupada da son ana kadar savaşacaklarını ve çok daha temkinli olacaklarını vurguladılar. Kaptan Sosa da artık Gaziantep sınavını düşünmeleri gerektiğini vurguladı



ÇİMŞİR İLE KAYBETMEDİ

Bordo-mavililer, devre arasında takımın başına getirdiği teknik direktör Hüseyin Çimşir ile büyük maçlarda kaybetmedi. Karadeniz devi, Çimşir yönetiminde Fenerbahçe'yi Süper Lig'de 2-1 mağlup ettikten sonra Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı, kupada sarılacivertli takımı 2-1 yendi.



388 GÜNDÜR ÜZÜLMÜYOR

Fırtına, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 1 yıldır yenilgi görmüyor. En son geçen sezon ligin 21. haftasında, 10 Şubat 2019'da İstanbul'da Galatasaray'a karşı 3-1 kaybeden bordo-mavililer, 388 gündür bu maçlarda kaybetmedi.



HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Karadeniz devi, cumartesi günü Gaziantep ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Ahmet Canbaz, Hosseini ve Yusuf Sarı'nın katılmadıkları öğrenildi İdman öncesinde, Dünya Kadınlar Günü kapsamında F.Bahçe derbisini izleyen kadın taraftarlar futbolcularla bir araya geldi.