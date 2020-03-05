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05 Mart 2020, Perşembe
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F.Bahçe’yi boş geçmiyor

F.Bahçe’yi boş geçmiyor

Fırtına'nın başarılı sol beki , 'yi boş geçmiyor. Çekyalı sol bek, 'da Kanarya'ya karşı çıktığı 3 maçta da 3 gol atma başarısı gösterdi.

Fırtına'nın başarılı sol beki , 'yi boş geçmiyor. Çekyalı sol bek, 'da Kanarya'ya karşı çıktığı 3 maçta da 3 gol atma başarısı gösterdi. 2017-2018'in devre arasında Midtjylland'dan alınan Novak, 76 maçta 13 kez fileleri sarstı. 1.84 boyundaki futbolcu, 'de 10 gol atarak en skorer savunmacıların başında gelirken, 'nda 2 ve 'nda da 1 kez sahne aldı.

DOĞAN: KALMASINI İSTİYORUZ
31 Mayıs 2020'de sözleşmesi sona erecek Novak ile yeni mukavele görüşmeleri sürüyor. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Novak'la devam etmek istediklerini belirterek, "Novak da kalmak istiyor. Anlaşamayacağımız bir durum yok. Yakında sözleşmeleri imzalarız" dedi.
  1. 5.3.2020
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