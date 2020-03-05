F.Bahçe’yi boş geçmiyor
Fırtına'nın başarılı sol beki Filip Novak, Fenerbahçe'yi boş geçmiyor. Çekyalı sol bek, Trabzon'da Kanarya'ya karşı çıktığı 3 maçta da 3 gol atma başarısı gösterdi.
Fırtına'nın başarılı sol beki Filip Novak, Fenerbahçe'yi boş geçmiyor. Çekyalı sol bek, Trabzon'da Kanarya'ya karşı çıktığı 3 maçta da 3 gol atma başarısı gösterdi. 2017-2018'in devre arasında Midtjylland'dan alınan Novak, 76 maçta 13 kez fileleri sarstı. 1.84 boyundaki futbolcu, Süper Lig'de 10 gol atarak en skorer savunmacıların başında gelirken, Türkiye Kupası'nda 2 ve Avrupa Kupası'nda da 1 kez sahne aldı.
DOĞAN: KALMASINI İSTİYORUZ
31 Mayıs 2020'de sözleşmesi sona erecek Novak ile yeni mukavele görüşmeleri sürüyor. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Novak'la devam etmek istediklerini belirterek, "Novak da kalmak istiyor. Anlaşamayacağımız bir durum yok. Yakında sözleşmeleri imzalarız" dedi.
DOĞAN: KALMASINI İSTİYORUZ
31 Mayıs 2020'de sözleşmesi sona erecek Novak ile yeni mukavele görüşmeleri sürüyor. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Novak'la devam etmek istediklerini belirterek, "Novak da kalmak istiyor. Anlaşamayacağımız bir durum yok. Yakında sözleşmeleri imzalarız" dedi.
- 5.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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