Hüseyin Çimşir şehit ailesini yalnız bırakmadı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
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Hüseyin Çimşir şehit ailesini yalnız bırakmadı

Hüseyin Çimşir şehit ailesini yalnız bırakmadı

'nin kentinde, rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in cenazesi, memleketi 'da toprağa verildi. de şehit ailesini acılı gününde yalnız bırakmadı.

Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığında görevli şehidin, Bahçecik Mahallesi'ndeki gasilhaneden alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Büyükşehir Belediyesi aracıyla Atatürk Alanı'ındaki 'ne getirildi.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Osman Aydın'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde cenaze nakil aracına taşındı.

Bekar olan 27 yaşındaki şehit Tuncer'in naaşı, Sülüklü Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

HÜSEYİN ÇİMŞİR DE KATILDI

, İskenderpaşa Camisi'ndeki törende şehidin babası Oktay ve annesi Seher Tuncer, üç kardeşi ve yakınlarını yalnız bırakmadı.

  1. 04.03.2020
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