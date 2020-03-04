Hüseyin Çimşir şehit ailesini yalnız bırakmadı

Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığında görevli şehidin, Bahçecik Mahallesi'ndeki gasilhaneden alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracıyla Atatürk Alanı'ındaki İskenderpaşa Camisi'ne getirildi.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Osman Aydın'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde cenaze nakil aracına taşındı.

Bekar olan 27 yaşındaki şehit Tuncer'in naaşı, Sülüklü Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

HÜSEYİN ÇİMŞİR DE KATILDI

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, İskenderpaşa Camisi'ndeki törende şehidin babası Oktay ve annesi Seher Tuncer, üç kardeşi ve yakınlarını yalnız bırakmadı.