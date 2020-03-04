Goran Sörloth: Trabzonspor harika bir takım! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Trabzonspor Baba Sörloth'tan mesaj var! "Oğlum Türkiye'de..."

Goran Sörloth: harika bir takım!

Goran Sörloth: Trabzonspor harika bir takım!

'da forma giyen Norveçli golcü yaptıklarıyla adeta kendisine hayran bırakıyor. Son oynanan maçında da 'ye karşı ağları havalandırmayı başaran golcü oyuncu çıktığı 36 maçta 25 gol 7 asist yaparken 32 gole direkt katkı sağlamış oldu. Norveçli oyuncunun babası da İngiliz basınına oğlunun performansı hakkında açıklamalarda bulundu.

'un sezon başında İngiliz ekibi 'den kiraladığı , Bordo-Mavili takım ile başarılı bir sezon geçiriyor. Norveçli golcünün babası Goran Sörloth, Norveç basınına oğlu ve Trabzonspor ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor için; "Trabzonspor harika bir takım. Etrafında her zaman onu bulmak için çabalayan takım arkadaşları var. Birbirlerine bakıyor ve takım gibi oynuyorlar" dedi.

"ŞİMDİ YAPTIKLARI İNANILMAZ"
Baba Sörloth oğlu için; "Zor zamanlar geçirdiği oldu ama bununla başa çıkmayı öğrendi. 'deki zor günlerden sonra, Türkiye'de yaptığı iş inanılmaz" dedi.

Alexander Sörloth, şu anda Gol Krallığı'nda zirvede yer alıyor. Norveçli golcü, bu sezon Bordo-Mavili forma ile çıktığı 23 Süper Lig maçında 19 gol ve 6 asist kaydetti.

  1. 04.03.2020
  2. Güncelleme: 04.03.2020 17:45
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