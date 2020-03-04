Goran Sörloth: Trabzonspor harika bir takım!
Trabzonspor'da forma giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth yaptıklarıyla adeta kendisine hayran bırakıyor. Son oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında da Fenerbahçe'ye karşı ağları havalandırmayı başaran golcü oyuncu çıktığı 36 maçta 25 gol 7 asist yaparken 32 gole direkt katkı sağlamış oldu. Norveçli oyuncunun babası da İngiliz basınına oğlunun performansı hakkında açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'un sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace'den kiraladığı Alexander Sörloth, Bordo-Mavili takım ile başarılı bir sezon geçiriyor. Norveçli golcünün babası Goran Sörloth, Norveç basınına oğlu ve Trabzonspor ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Baba Sörloth Trabzonspor için; "Trabzonspor harika bir takım. Etrafında her zaman onu bulmak için çabalayan takım arkadaşları var. Birbirlerine bakıyor ve takım gibi oynuyorlar" dedi.
Alexander Sörloth, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 3 maçta 2 gol attı ??— Fotomaç (@fotomac) March 3, 2020
??Alexander Sörloth, tüm kulvarlarda gol sayısını 25'e yükseltti.
??Sörloth, ezeli rakiplerine karşı bu sezon 6 gol attı: pic.twitter.com/jghIHlIovl
"ŞİMDİ YAPTIKLARI İNANILMAZ"
Baba Sörloth oğlu için; "Zor zamanlar geçirdiği oldu ama bununla başa çıkmayı öğrendi. Premier Lig'deki zor günlerden sonra, Türkiye'de yaptığı iş inanılmaz" dedi.
Alexander Sörloth, şu anda Süper Lig Gol Krallığı'nda zirvede yer alıyor. Norveçli golcü, bu sezon Bordo-Mavili forma ile çıktığı 23 Süper Lig maçında 19 gol ve 6 asist kaydetti.
- 04.03.2020
- Güncelleme: 04.03.2020 17:45
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