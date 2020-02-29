Trabzonspor'dan anlamlı hareket! Şehitler unutulmadı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
29 Şubat 2020, Cumartesi
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'dan anlamlı hareket! Şehitler unutulmadı

Trabzonspor'dan anlamlı hareket! Şehitler unutulmadı

'in 24. haftasında 'nda 'u konuk eden 'da futbolcular, 'de düzenlenen hain saldırı sonrası olan 36 askerimiz için ısınmaya Türk bayrağı baskılı siyah tişörtlerle çıktı.

'in 24. haftasında ile karşı karşıya geliyor.

'nda oynanan derbisi öncesi Fırtına'dan anlamlı bir hareket geldi. Bordo-mavili futbolcular, 'de düzenlenen hain saldırı sonrası olan 36 askerimiz için ısınmaya Türk bayrağı baskılı siyah tişörtlerle çıktı.

Trabzonsporlu futbolcuların bu hareketi büyük alkış topladı.

  1. 29.02.2020
  2. Güncelleme: 29.02.2020 17:22
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